Китай ввел санкции против США и Канады

Китай ввел санкции против индивидуальных лиц и организаций из США и Канады. Такие шаги Пекина стали ответом на односторонние ограничительные меры со стороны этих государств из-за ситуации вокруг Синьцзяна.

Согласно опубликованному на сайте МИД КНР заявлению, попавшим под санкции запретят въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, а китайским гражданам и организациям будет запрещено вести с ними бизнес. Отмечается, что Пекин призывает Соединенные Штаты и Канаду исправить «ошибочные действия», предпринятые в отношении Китая из-за Синьцзяна, а также перестать вмешиваться во внутренние дела страны.

«Правительство Китая полно решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития станы. Призываем соответствующие страны четко понимать ситуацию и исправить ошибки», - отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что США и Канада «обязаны прекратить политические манипуляции вокруг темы Синьцзяна, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая в какой бы то ни было форме и не идти дальше по ошибочному пути».

Министры иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список, обвинив их в нарушении прав человека в связи с якобы «преследованием уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». Позже об ограничения в отношении китайской стороны объявили США, Канада и Британия. МИД КНР в ответ уже ввел санкции против Евросоюза и Соединенного Королевства.