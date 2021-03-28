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Роналду бросил капитанскую повязку и ушел с поля после спора с судьей на отборе ЧМ-2022

Вадим Синицын
03:46 28.03.2021
Это произошло после того, как судья принял решение не засчитывать его гол в ворота Сербии.
Роналду бросил капитанскую повязку и ушел с поля после спора с судьей на отборе ЧМ-2022
© Фото: www.imagephotoagency.it via www. globallookpress
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Футболист сборной Португалии Кришитану Роналду сбросил капитанскую повязку и покинул поле в ходе матча. Это произошло после того, как судья принял решение не засчитывать его гол в ворота Сербии.

Инцидент произошел на матче отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу. Спорная ситуация возникла на третьей минуте добавленного времени. В тот момент счет игры был 2:2.

Роналду произвел удар из пределов штрафной. Когда мяч был у границы ворот, сербский игрок вытащил его ногой. По мнению португальской команды, мяч успел пересечь линию ворот, однако судья не засчитал гол, передает «Чемпионат».

Капитан сборной Португалии попытался выразить протест против решения судьи, но в ответ получил желтую карточку. После этого Роналду бросил свою повязку на землю и ушел с поля. Встреча между сборными Португалии и Бразилии в Белграде завершилась со счетом 2:2.

Ранее стало известно, что российская сборная в рамках квалификации ЧМ-2022 набрала шесть очков после двух сыгранных матчей и остается на первом месте в группе вне зависимости от результатов других команд до конца второго тура. В субботу, 27 марта, Россия обыграла Словению со счетом 2:1 на стадионе «Фишт» в Сочи. Оба забитых мяча принадлежат капитану команды Артему Дзюбе.

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