Россия лидирует в группе на отборе ЧМ-2022 по футболу

Россия сохраняет лидерство в группе после встречи Мальты и Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команды сыграли в ничью - 2:2.

По итогам мачта Словакия набрала два очка и занимает четвертое место в группе, Мальта с одним очком находится на шестой строчке.

Российская сборная набрала шесть очков после двух сыгранных матчей и остается на первом вместе вне зависимости от результатов других команд до конца второго тура. В субботу, 27 марта, Россия обыграла Словению со счетом 2:1 на стадионе «Фишт» в Сочи. Оба забитых мяча принадлежат капитану команды Артему Дзюбе.

В следующий раз Россия встретится со Словакией 30 марта в Трнаве. В этот же день Словения сыграет против Кипра, а Мальта против Хорватии.