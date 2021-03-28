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Россия лидирует в группе на отборе ЧМ-2022 по футболу

Анна Касаткина
01:51 28.03.2021
Российская сборная останется на первом вместе вне зависимости от результатов других команд до конца второго тура.
Россия лидирует в группе на отборе ЧМ-2022 по футболу
© Фото: pixabay
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Россия сохраняет лидерство в группе после встречи Мальты и Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команды сыграли в ничью - 2:2.

По итогам мачта Словакия набрала два очка и занимает четвертое место в группе, Мальта с одним очком находится на шестой строчке.

Российская сборная набрала шесть очков после двух сыгранных матчей и остается на первом вместе вне зависимости от результатов других команд до конца второго тура. В субботу, 27 марта, Россия обыграла Словению со счетом 2:1 на стадионе «Фишт» в Сочи. Оба забитых мяча принадлежат капитану команды Артему Дзюбе.

В следующий раз Россия встретится со Словакией 30 марта в Трнаве. В этот же день Словения сыграет против Кипра, а Мальта против Хорватии.

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