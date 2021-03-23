Жесткий пасхальный локдаун: в Германии продлили ограничения по COVID-19

Карантин по коронавирусу в Германии продлен до 18 апреля. Об этом решении, принятом совместно со властями федеральных земель, журналистам сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

С 1 по 5 апреля будет действовать принцип сокращения контактов, заявила она. Он установлен в связи с днями католической Пасхи - в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, а также в два дополнительных дня - 1 и 3 апреля.

Присутствовавший на пресс-конференции премьер Баварии Маркус Зедер назвал установленные меры «пасхальным локдауном», пишет ТАСС.

Ранее Меркель допустила возможность применения в Германии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Если Европа не станет заказывать препарат после одобрения регулятором, то Германия может сделать это самостоятельно, заявила она.