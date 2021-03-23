Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Жесткий пасхальный локдаун: в Германии продлили ограничения по COVID-19

Анна Касаткина
05:45 23.03.2021
Карантин в стране будет действовать как минимум до 18 апреля.
Жесткий пасхальный локдаун: в Германии продлили ограничения по COVID-19
© Фото: Steffen Unger via www.imago-imag globallookpress
Читайте нас на:

Карантин по коронавирусу в Германии продлен до 18 апреля. Об этом решении, принятом совместно со властями федеральных земель, журналистам сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

С 1 по 5 апреля будет действовать принцип сокращения контактов, заявила она. Он установлен в связи с днями католической Пасхи - в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, а также в два дополнительных дня - 1 и 3 апреля.

Присутствовавший на пресс-конференции премьер Баварии Маркус Зедер назвал установленные меры «пасхальным локдауном», пишет ТАСС.

Ранее Меркель допустила возможность применения в Германии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Если Европа не станет заказывать препарат после одобрения регулятором, то Германия может сделать это самостоятельно, заявила она.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:14 В стране и мире
Десять человек погибли при стрельбе в Колорадо
03:23 Армия
Видео
Сотни единиц техники: бойцы ЦВО провели масштабные учения по противодействию терроризму
02:59 Армия
Видео
ВДВ и спецназ: под Могилевом стартовала активная фаза учений России и Белоруссии
06:39 В стране и мире
Российский спутник «Арктика-М» прислал первый снимок
00:22 В стране и мире
Видео
«Как в фильме-катастрофе»: очевидцы раскрыли подробности взрыва бытового газа в Балашихе
Популярное
Популярное
Видео
Назван замедляющий старение витамин
Врач предупредил об угрожающей России вспышке смертельной болезни
Видео
Жизнь на крючке: киевский рыбак спас унесенного на льдине ребенка
Тайна гигантских кораблей Калигулы: зачем Муссолини осушил священное озеро Неми
Видео
Дрессировщики рассказали, что привело к драке слонов в казанском цирке
Названы первые признаки образования тромба
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.