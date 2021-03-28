В Центре имени Гамалеи рассказали о результатах ревакцинации сотрудников

В НИЦЭМ имени Гамалеи рассказали, как проходит вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции «Спутником V». О текущих результатах прививания сообщил замдиректора Центра по научной работе Денис Логунов.

По его словам, часть сотрудников уже успешно прошли ревакцинацию препаратом. Среди них были и пожилые люди.

«Очень хорошие ответы», - указал Логунов в эфире Первого канала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что среди прошедших вакцинацию российскими препаратами от COVID-19 пациентов не было замечено серьезных побочных эффектов. Надежными и безопасными глава государства назвал все три зарегистрированные вакцины, разработанные в РФ.