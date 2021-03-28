Путин заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у российских вакцин от COVID-19

Каких-либо значимых побочных эффектов после вакцинации российскими препаратами от COVID-19 медики не зарегистрировали. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет. Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», - сказал глава государства в эфире канала «Россия 1».

Российский лидер подчеркнул, что все отечественные вакцины являются «эффективными, надежными и безопасными».

«У нас ведь свыше шесть миллионов человек уже привились. Свыше шести миллионов - это очень приличный показатель. Из них 4 миллиона 300 тысяч - это люди, которые получили уже двойную прививку: первый, второй укол сделали... Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности. Но пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено», - объяснил Путин.

Президент РФ также сообщил, что коллективный иммунитет у россиян к коронавирусу может выработаться уже к лету. Тогда же, по словам Путина, можно будет отменить введенные ранее ограничения. В то же время глава государства отметил, что все это произойдет лишь при условии сохранения нынешних темпов вакцинации.

Напомним, в настоящий момент в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») - первый в мире препарат против коронавируса, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.