Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Путин заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у российских вакцин от COVID-19

Роман Захаров
17:50 28.03.2021
По мнению главы государства, все отечественные вакцины являются «эффективными, надежными и безопасными».
Путин заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у российских вакцин от COVID-19
© Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Каких-либо значимых побочных эффектов после вакцинации российскими препаратами от COVID-19 медики не зарегистрировали. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет. Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», - сказал глава государства в эфире канала «Россия 1».

Российский лидер подчеркнул, что все отечественные вакцины являются «эффективными, надежными и безопасными».

«У нас ведь свыше шесть миллионов человек уже привились. Свыше шести миллионов - это очень приличный показатель. Из них 4 миллиона 300 тысяч - это люди, которые получили уже двойную прививку: первый, второй укол сделали... Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности. Но пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено», - объяснил Путин.

Президент РФ также сообщил, что коллективный иммунитет у россиян к коронавирусу может выработаться уже к лету. Тогда же, по словам Путина, можно будет отменить введенные ранее ограничения. В то же время глава государства отметил, что все это произойдет лишь при условии сохранения нынешних темпов вакцинации.

Напомним, в настоящий момент в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») - первый в мире препарат против коронавируса, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:10 В стране и мире
Российский посол заявил о готовности РФ помочь Египту разблокировать Суэцкий канал
15:15 В стране и мире
Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле
14:45 В стране и мире
Видео
Морская «пробка»: что происходит на месте блокировки Суэцкого канала
14:01 В стране и мире
Путин заявил, что только его врач знает, какой вакциной он привился
10:54 ОПК
Видео
«Черная дыра»: раскрыт секрет, почему подлодки проекта 636 самые тихие в мире
Популярное
Популярное
Злой рок: на дороге в Китае грузовик с контейнером Evergreen повторил ЧП в Суэцком канале
Метеоролог предупредил россиян о тенденции, которая может привести к катастрофе
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
Видео
Замена мясу: как правильно приготовить грибы в Великий пост
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.