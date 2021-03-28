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Поветкин опубликовал первый пост после поражения от Уайта

Иван Линдеманн
22:52 28.03.2021
Боксер поблагодарил болельщиков за поддержку. Он отметил, что чувствует себя в порядке и планирует возвращаться домой.
Поветкин опубликовал первый пост после поражения от Уайта
© Фото: povetkinalexandr instagram
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Российский боксер Александр Поветкин опубликовал первый пост после поражения от британца Диллиана Уайта. Запись спортсмен опубликовал на личной странице в Instagram.

Поветкин поблагодарил болельщиков за поддержку. Он отметил, что чувствует себя в порядке и планирует возвращаться домой.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку! Со мной всё нормально. Всё хорошо! Возвращаемся домой», - написал боксер.

Накануне Александр Поветкин в 12-раундовом поединке проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде. Встреча прошла в Гибралтаре.

Таким образом, российский боксер не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. После боя оппонент россиянина Диллиан Уайт назвал Поветкина «великим воином».

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