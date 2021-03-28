Facebook заблокировал аккаунт Мадуро

Facebook на месяц заблокировал страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В администрации социальной сети объяснили, что это связано с нарушением правил распространения информации о коронавирусе.

Отмечается, что Мадуро в январе 2021 года опубликовал ролик, в котором рассказал о лекарстве карвативир, способном избавить от COVID-19.

«Мы следуем руководству ВОЗ, которая утверждает, что сейчас нет лекарства, способного вылечить вирус», - сказал представитель Facebook.

Теперь в течение месяца информация на странице венесуэльского лидера будет доступна только для чтения.

Действия социальной сети осудили в министерстве коммуникаций Венесуэлы. Там заявили, что Facebook нарушил права 1,2 миллиона пользователей.

«Мы являемся свидетелями цифрового тоталитаризма со стороны наднациональных компаний, которые хотят навязать свой закон различным странам», - сказали в ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что произошедшее является свидетельством расширения бойкота, который «североамериканская империя» незаконно применяет против народа Венесуэлы.