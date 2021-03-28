В МВД уточнили информацию о ЧП в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых официально опроверг сведения о том, что в многоквартирном доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа.

«В однокомнатной квартире-студии, по предварительным данным, находилась емкость - канистра с легковоспламеняющейся жидкостью, предположительно, бензином. Молодой человек 1990 года рождения, возможно, решил закурить, поэтому произошел хлопок, а не взрыв паров легковоспламеняющейся жидкости», - сказал он телеканалу «Звезда».

Горелых отметил, что в результате мужчина получил 40-45% ожогов тела и был доставлен в больницу. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.

«Туда же выехали сотрудники полиции, чтобы установить более точные обстоятельства произошедшего», - уточнил представитель регионального МВД.

Сведений о других пострадавших и о разрушениях в доме не поступало.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что в жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв бытового газа. Были эвакуированы 19 человек.