СМИ: взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге
Были эвакуированы 19 человек, среди них есть дети. В настоящее время известно об одном пострадавшем.
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
В многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили сразу несколько СМИ.
«По ул. Орловкая 52 на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси», - сказал собеседник «Интерфакса».
Источник отметил, что были эвакуированы 19 человек, среди них есть дети. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Причины инцидента устанавливаются.