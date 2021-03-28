СМИ: взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге

В многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили сразу несколько СМИ.

«По ул. Орловкая 52 на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси», - сказал собеседник «Интерфакса».

Источник отметил, что были эвакуированы 19 человек, среди них есть дети. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Причины инцидента устанавливаются.