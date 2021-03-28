Самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в Краснодаре, приземлился

Пассажирский самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в краснодарском аэропорту, благополучно приземлился. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Отбой тревоги, все хорошо» - сказал пресс-секретарь Виталий Коренюгин.

Ранее сообщалось, что у Boeing-737 выявили неисправность закрылков. На борту самолета находятся 149 человек. К месту аварийной посадки были направлены службы экстренного реагирования.