Самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в Краснодаре, приземлился
У Boeing-737 выявили неисправность закрылков. На борту находятся 149 человек.
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Пассажирский самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в краснодарском аэропорту, благополучно приземлился. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Отбой тревоги, все хорошо» - сказал пресс-секретарь Виталий Коренюгин.
Ранее сообщалось, что у Boeing-737 выявили неисправность закрылков. На борту самолета находятся 149 человек. К месту аварийной посадки были направлены службы экстренного реагирования.