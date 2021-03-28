В Краснодаре ожидается экстренная посадка самолета из Москвы со 149 пассажирами

Пассажирский Boeing-737, вылетевший из Москвы, готовится к аварийной посадке в аэропорту Краснодара. Причина - выявленная неисправность закрылков. Об этом сообщили в экстренной службе.

«Номер рейса 1104 "Шереметьево-Краснодар". Предварительно, проблема с механизацией», - сказали телеканалу «Звезда» в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Время прилета лайнера пресс-секретарь воздушной гавани Виталий Коренюгин не уточнил.

Известно, что на борту находятся 149 человек. К месту посадки направлены службы экстренного реагирования.