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В Краснодаре ожидается экстренная посадка самолета из Москвы со 149 пассажирами

Иван Линдеманн
18:04 28.03.2021
В Краснодаре ожидается экстренная посадка самолета из Москвы со 149 пассажирами
© Фото: ThePixelman, Pixabay
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Пассажирский Boeing-737, вылетевший из Москвы, готовится к аварийной посадке в аэропорту Краснодара. Причина - выявленная неисправность закрылков. Об этом сообщили в экстренной службе. 

«Номер рейса 1104 "Шереметьево-Краснодар". Предварительно, проблема с механизацией», - сказали телеканалу «Звезда» в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Время прилета лайнера пресс-секретарь воздушной гавани Виталий Коренюгин не уточнил.

Известно, что на борту находятся 149 человек. К месту посадки направлены службы экстренного реагирования.

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