Ученые обнаружили связь между лишним весом и плохой памятью

Люди, у которых в возрасте 20-30 лет имеется лишний вес, в два раза чаще сталкиваются с проблемами с памятью в более позднем возрасте. К такому выводу пришли американские ученые, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале Neurology.

Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали данные 15 тысяч человек, находившихся в возрасте от 18 до 95 лет. За каждым из добровольцев наблюдали в течение одного-трех десятилетий, каждую пару лет замеряя когнитивные способности. Кроме того, ученые отслеживали уровень глюкозы и показатели артериального давления.

Оказалось, что у людей, у которых фиксировались лишний вес и повышенное кровяное давление, в два раза увеличились риски ухудшения памяти в старости. Более того, примерно в пять раз этот показатель возрастал при высоком уровне глюкозы в крови.

По мнению одного из авторов работы, невролога Кристин Яффе из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, при своевременной коррекции указанных состояний в раннем взрослом возрасте улучшатся и когнитивные способности в старости.