Пашинян назвал дату внеочередных парламентских выборов в Армении

Никол Пашинян сообщил о дате проведения парламентские выборы в Армении. По словам премьера страны, выборы состоятся 20 июня.

«Завершилась моя встреча с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы констатировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это досрочные парламентские выборы», - рассказал он.

По словам главы правительства, это решение принято после его встреч с представителями парламентских фракций, в том числе оппозиционных.

Противники Пашиняна уже несколько месяцев проводят уличные митинги, с требованием смены власти в стране. Оппозиция напоминает, что сам Пашинян должен уйти до проведения выборов в отставку. К слову, по Конституции Армении для проведения внеочередных выборов властям необходимо будет отменить военное положение.