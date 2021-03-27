Сборная России обыграла команду Словении в матче отборочного тура ЧМ

Сборная России по футболу обыграла команду Словении в матче отборочного тура чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила на сочинском стадионе «Фишт» и закончилась со счетом 2:1.

От России два гола забил капитан команды Артем Дзюба - на 26-й и на 35-й минуте. У словенцев отличился Йосип Иличич.

Теперь у нашей сборной - шесть очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы H. Словения - на втором месте с тремя баллами.

В следующем туре сборная РФ в гостях сыграет с командой Словакии. А команда Словении на выезде встретится с киприотами. Оба матча запланированы на 30 марта.