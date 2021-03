В стране и мире Глава администрации Суэцкого канала анонсировал разгрузку севшего на мель контейнеровоза Ян Брацкий С корабля Ever Given предстоит снять 18 300 контейнеров, после чего его вес уменьшится и буксиры попытаются сдвинуть судно с места. © Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given могут разгрузить для уменьшения веса многотонного корабля. Об этом заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа со ссылкой на распоряжение президента Египта. С корабля предстоит снять 18 300 контейнеров. Опрошенные телеканалом Аlarabiya эксперты признали, что до сих пор все предпринимаемые меры были правильными и своевременными. Точная дата завершения спецоперации, а именно в нее превратились все попытки освободить судно, до сих пор неизвестна. Сегодня два дополнительных буксира были направлены к месту ЧП. Сопоставимый по своим размерам с небоскребом корабль прочно увяз в грунте и существующих сил для его освобождения недостаточно, отметил телеканал. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров направлялся из КНР в Нидерланды. Во вторник, 23 марта, он сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Это уже привело к крупнейшей за всю историю пробке в канале, огромным финансовым потерям и скачку цен на нефть. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика