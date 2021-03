В стране и мире Злой рок: на дороге в Китае грузовик с контейнером Evergreen повторил ЧП в Суэцком канале Ян Брацкий Грузовик находится в одинаковом положении с кораблем Ever Given, отклонившись вправо на 45 градусов. © Фото: Weibo Читайте нас на: В Китае грузовик с контейнером Evergreen попал в аварию и перегородил оживленное шоссе. Пользователи социальных сетей, которые активно обсуждают происшествие, заметили схожесть в названиях между контейнером грузовика и севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given. Многие уверяют, что и корабль и грузовик принадлежат одной фирме, пишет издание Mothership. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров направлялся из КНР в Нидерланды. Во вторник, 23 марта, он сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Это уже привело к крупнейшей за всю историю пробке в канале, огромным финансовым потерям и скачку цен на нефть. Ранее стало известно, что судно могут разгрузить, чтобы уменьшить его вес и попытаться сдвинуть с места буксирами. Для этого предстоит снять с борта 18 300 контейнеров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика