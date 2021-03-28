Синоптик рассказал, когда москвичам ждать первых дождей

Теплая и комфортная погода в Москве и области скоро сменится моросящим дождем со снегом. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. С его слов, тучи начнут закрывать небо ближе к вечеру вторника.

«Температура днем будет достигать 10 градусов, а по ночам слабые заморозки. Ближе к вечеру вторника скажется влияние теплого фронтального раздела, небо начнет хмуриться и пройдут дожди, которые в ночь на среду начнут переходить в смешанную фазу. Возможен мокрый снег, усилится ветер, температура составит от ноля до пяти градусов», - предупредил Тишковец.

В дневное время слабые дожди сохранятся и температура составит от четырех до девяти градусов выше ноля, добавил он. Начало апреля будет проходить под знаком циклонической деятельности, температурный фон останется довольно неустойчивым, но в любом случае, немного теплее нормы, сказал метеоролог.

«Грядущее ухудшение погоды будет сопровождаться высокой вероятностью смешанных осадков. Автомобилистам сейчас, несмотря на солнечную погоду и подсохшие дороги, пока рано менять шины. Возможны мокрый снег с дождем, а значит и гололедные явления» - отметил синоптик.

Ранее Гидрометцентр распространил прогноз на ближайшие дни, согласно которому большинство российских регионов окажутся во власти аномального тепла. Столбики термометров значительно превысят средние многолетние значения.