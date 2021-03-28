У посольства РФ нет данных о пострадавших при теракте в Индонезии россиянах

Посольство РФ не получало сведений о том, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Индонезии. Об этом заявил представитель дипмиссии РИА Новости.

«Нет, по россиянам такой информации нет», - заявил представитель посольства на вопрос о присутствии граждан РФ среди пострадавших.

Ранее стало известно, что несколько человек получили ранения при нападении террориста-смертника на католическую церковь в индонезийском городе Макассар. Преступник скончался на месте, а находившиеся в момент взрыва люди внутри здания церкви не пострадали.

Посольство РФ в Индонезии впоследствии призвало россиян не посещать места массового скопления людей в связи с подрывом.