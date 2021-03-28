Момент мощного взрыва у католической церкви в Индонезии попал на видео

Несколько человек получили ранения при нападении террориста-смертника на католическую церковь в индонезийском городе Макассар. Об этом сообщил руководитель полиции провинции Мердисям.

«Взрыв произошел, когда шла воскресная служба, четверо пострадавших были доставлены в больницу. Полиция устанавливает детали случившегося», - цитирует его ТАСС.

Как уточняется, террорист скончался на месте, а находившиеся в момент взрыва люди внутри здания церкви не пострадали.

Посольство РФ в Индонезии призвало граждан России не посещать места массового скопления людей в связи с подрывом террориста-смертника у здания католической церкви в городе Макассар.