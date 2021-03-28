«Черная дыра»: раскрыт секрет, почему подлодки проекта 636 самые тихие в мире

Подводную лодку «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» на Западе называют «Черной дырой» за ее незаметность и тишину, это достигается с помощью определенной конструкции двигателя судна. В надводном положении используется главный электродвигатель в пятом отсеке подводной лодки, а для достижения режима максимальной тишины используется двигатель эконом хода. Об этом в программе «Военная приемка» заявил командир электромеханической боевой части подводной лодки «Великий Новгород» Денис Байрачный.

«Мы используем двигатель эконом хода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении», - объяснил подводник.

Сам двигатель эконом хода располагается отдельно, в шестом отсеке «Великого Новгорода». Денис Байрачный отметил, что благодаря двум дополнительным линиям вала подводная лодка может выполнять маневры разворота на месте.

«Здесь находится самый тихий двигатель, маломощный. Поэтому используем его в подводном положении. Также здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов», - заявил командир электромеханической боевой части подлодки.

Подводные лодки модифицированного 636-го проекта «Варшавянка» имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Помимо минно-торпедного вооружения (шесть носовых торпедных аппаратов с боекомплектом 18 торпед или 24 мины) «Варшавянки» имеют собственные средства ПВО. Они включают переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3» либо «Игла», вооруженные управляемыми ракетами класса «поверхность-воздух». На ходовом мостике оборудован специальный герметичный кранец для ПЗРК.