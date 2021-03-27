В Крыму отказались принимать условия Украины по снятию водной блокады

Крым не намерен обращаться к Украине за помощью в решении проблем с водоснабжением. Об этом заявил глава комитета республиканского госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением», - приводят его слова РИА Новости.

На полуострове считают, что получать воду из Киева опасно.

«Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют», - уточнил Гемпель.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев возобновит подачу воды в республику только в случае гуманитарной катастрофы.

В настоящее время власти полуострова намерены из-за водной блокады подать иск против Украины. Ущерб в Крыму оценили в 1,47 триллиона рублей.