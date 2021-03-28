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Фигуристка Трусова назвала дебютный для себя ЧМ «странным»

Ян Брацкий
10:35 28.03.2021
По итогам короткой программы Александра Трусова занимала лишь 12 место, но сумела чисто отказать произвольную и заняла третье место.
Фигуристка Трусова назвала дебютный для себя ЧМ «странным»
© Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress
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Российская фигуристка Александра Трусова назвала «странным» Чемпионат мира в Стокгольме, на котором она заняла третье место. Больше всего девушку разочаровало отсутствие болельщиков.

«Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла. Во-первых, не было зрителей, поэтому и ощущение, что мы приехали на главный старт сезона, было каким-то размытым. С другой стороны, я постоянно себе напоминала, что это не просто старт, а турнир лучших из лучших. От этого было немножко нервно. В прошлом году я так сильно его ждала, так хотела выступить, а его отменили, поэтому сейчас радовалась уже тому, что у меня все-таки появилась возможность выступить», - сказала Трусова в беседе с RT.

Третья ступень пьедестала далась Александре непросто. По итогам короткой программы она занимала лишь 12 место. Для того, чтобы исправить ситуацию, пришлось приложить сверхусилия. На следующий прокат Трусова заявила пять четверных прыжков. Судьи оценили ее выступление в 152,38 балла, а по сумме двух прокатов она набрала 217,20 и взошла на пьедестал.

Прокат российских одиночниц вошел в историю фигурного катания. Впервые представительницы одной страны заняли все три места. Анна Щербакова первая, набрав 233,17 балла. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева с 220,46 балла.

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