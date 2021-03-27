«Победа женского русского оружия»: тренер Мишин оценил победу фигуристок из РФ на ЧМ

Исторический триумф российских фигуристок на Чемпионате мира в Стокгольме заслуженный тренер Алексей Мишин назвал победой русского женского оружия. Накануне девушки собрали полный комплект медалей в одиночном катании, такого на ЧМ еще не было. Анна Щербакова заняла первое место, набрав 233,17 балла. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. На третьем месте расположилась Александра Трусова с 217,20 балла.

«Что-то получилось, что-то не получилось у каждой из них. Я бы высветил это событие, как победу женского русского оружия. "Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет". Эти слова Некрасова отлично ложатся на победу наших девочек, которые заняли весь пьедестал почета. Нам радостно и мы гордимся. Звучал прекрасный Чайковский и наши девушки достойно представили страну», - рассказал в беседе со «Звездой» Мишин.

Сегодня - выступления у мужчин и соревнования пар в танцах на льду, где российские спортсмены тоже претендуют на первое место.