Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Синоптик рассказал, когда автомобилисты смогут «переобуться»

Анна Назайкина
10:14 25.03.2021
До конца марта ожидается солнечная сухая погода с маленьким количеством осадков, заявил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
Читайте нас на:

Двадцать пятое марта знаменует собой наступление в столичном регионе метеорологической весны, когда среднесуточная температура воздуха превышает ноль градусов и уходит в положительный сектор. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если соотносить это с климатом, то по старому климатическому ряду, с 60-х по 90-е годы прошлого столетия, это на два дня раньше положенного срока. А по новому, пересчитанному совершенно недавно, вот за последние 30 лет, это на четыре дня позже, чем оно должно быть в эпоху глобального потепления», - сказал специалист.

Сегодняшний температурный фон приятно удивит жителей Москвы, отметил Тишковец. В разгар дня в условиях антициклональной солнечной погоды воздух в городе прогреется до плюс 8-10. По области - до плюс 6-11.

«Это как минимум на 5-7 градусов теплее, чем оно должно быть в конце марта. До конца месяца метеорологические условия существенно не изменятся. Ночные температуры будут колебаться около нулевой отметки. Там где-то будет подмораживать еще, может быть. При этом практически никаких осадков. Ожидается солнечная сухая погода», - заявил он.

Кроме того, синоптик рассказал, что «автомобильная» весна наступит приблизительно 7 апреля, когда среднесуточные показатели термометров превысят отметку в плюс 5 градусов, а это значит, что природа начнет просыпаться. По мнению Тишковца, к 10-11 апреля автомобилисты смогут планировать смену зимних шин на летний вариант.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:02 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве
08:37 Армия
Видео
Шаг в бездну: иностранные курсанты новосибирского ВВКУ впервые прыгнули с парашютом
07:39 В стране и мире
ЦБ организует сбор монет у россиян
06:07 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз-2.1Б» со спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный
04:12 В стране и мире
Видео
В МВД предложили ужесточить наказание за езду в пьяном виде
Популярное
Популярное
Премьер Канады Трюдо оценил реакцию Путина на слова Байдена
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.