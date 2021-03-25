Синоптик рассказал, когда автомобилисты смогут «переобуться»

Двадцать пятое марта знаменует собой наступление в столичном регионе метеорологической весны, когда среднесуточная температура воздуха превышает ноль градусов и уходит в положительный сектор. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если соотносить это с климатом, то по старому климатическому ряду, с 60-х по 90-е годы прошлого столетия, это на два дня раньше положенного срока. А по новому, пересчитанному совершенно недавно, вот за последние 30 лет, это на четыре дня позже, чем оно должно быть в эпоху глобального потепления», - сказал специалист.

Сегодняшний температурный фон приятно удивит жителей Москвы, отметил Тишковец. В разгар дня в условиях антициклональной солнечной погоды воздух в городе прогреется до плюс 8-10. По области - до плюс 6-11.

«Это как минимум на 5-7 градусов теплее, чем оно должно быть в конце марта. До конца месяца метеорологические условия существенно не изменятся. Ночные температуры будут колебаться около нулевой отметки. Там где-то будет подмораживать еще, может быть. При этом практически никаких осадков. Ожидается солнечная сухая погода», - заявил он.

Кроме того, синоптик рассказал, что «автомобильная» весна наступит приблизительно 7 апреля, когда среднесуточные показатели термометров превысят отметку в плюс 5 градусов, а это значит, что природа начнет просыпаться. По мнению Тишковца, к 10-11 апреля автомобилисты смогут планировать смену зимних шин на летний вариант.