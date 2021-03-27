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Варить или тушить: диетолог дала совет постящимся по приготовлению овощей

Ян Брацкий
07:46 27.03.2021
В термически обработанных овощах лучше сохраняются полезные микроэлементы, которые потом проще усваиваются организмом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: congerdesign, Pixabay
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Полезные для организма вещества лучше всего усваиваются из термически обработанных овощей. Особенно это актуально во время Великого поста, когда придерживающиеся строгой постной диеты верующие могут испытывать сложности. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова. По ее словам, процентное соотношение сырых и приготовленных овощей может быть разным, в зависимости от состояния здоровья человека.

«Если мы говорим о здоровых людях, то это половина сырых и половина термически обработанных овощей. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а сейчас это есть у большинства, то процентное соотношение меняется. Тогда до 35 процентов сырых овощей. Это простой салат. Остальное мы термически обрабатываем», - отметила Белоусова.

Овощи можно тушить или варить, в зависимости от вкусовых пристрастий, добавила эксперт. Главной целью при этом является сохранение бета-каротина - полезного микроэлемента, который поддерживает иммунитет и состояние здоровья постящегося.

«Один из немногих витаминов, который лучше усваивается из термически обработанных овощей. Такая обработка рекомендуется для лучшего усвоения. Это важно, так как наступает сезон, когда витамины очень нужны. Многие жалуются на сухость кожи. Чтобы этой сухости не было, нужен витамин А, или бета-каротин, если мы говорим об овощах», - отметила диетолог.

При соблюдении Великого поста всегда необходимо прислушиваться к своему организму. Об этом ранее напомнил заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. Он посоветовал людям, заболевшим коронавирусом, воздержаться от ограничений. Специалист отметил, что пациент должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать.

Он подчеркнул, что на протяжении строгого поста разрешается в определенные дни есть рыбу, морепродукты и даже поддерживать силы вином.

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