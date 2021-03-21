Пища для ума: какие продукты улучшают работу мозга

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты следует употреблять, чтобы поддерживать хорошее функционирование головного мозга. По его словам, в первую очередь положительно влияет на ум рыба.

«Там много Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток. Рыба лучше морская жирная типа скумбрии и лосося», - объяснил эксперт.

На втором месте по пользе оказались яйца и ячные желтки. В последних много фосфолипидов, необходимых для построения клеточных мембран.

«Третий продукт - это окрашенные овощи типа моркови, тыквы, перца, томатов. Они содержат бетакаротин и каротиноиды, которые обладают выраженным антиоксидантным действием. Четвертый продукт - это апельсины и цитрусовые, поскольку они содержат кверцитин, мощное противовоспалительное вещество, защищающее сосуды и клетки головного мозга от повреждения», - перечислил Гинзбург.

На пятое место диетолог поставил приправы. Хорошо воздействуют на мозг такие специи как куркума, имбирь, чеснок, перец, которые защищают клетки организма и, в частности, мозга от преждевременного старения.

Ранее группа ученых из Германии, Италии и Великобритании определила причину старения головного мозга. Исследование нейробиологов показало, что ей является потеря миелина - вещества, из которого состоит оболочка нервных волокон.