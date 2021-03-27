Байден заявил о собственной теории возникновения COVID-19

Американский лидер Джо Байден рассказал, что у него «есть теории» о появлении коронавируса. При этом он заявил, что намерен дождаться мнения ученых.

«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение», - отметил Байден, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поставил новую цель по вакцинации населения страны от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней его президентства. Политик также заявил о своей надежде на то, что большая часть школ в той или иной форме откроются к стодневному сроку его пребывания на президентской должности - к концу апреля.