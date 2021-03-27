Право на самооборону: в КНДР объяснили причину запуска тактических ракет

Пуск КНДР ракет был осуществлением права суверенного государства на самооборону. Об этом пишет северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), ссылаясь на секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ри Бен Чхоля.

«Испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению всеобъемлющего права суверенного государства на самооборону», - объяснил Ри Бен Чхоль.

Ранее стало известно, что, по данным Южной Кореи и Японии, Северная Корея за последние дни провела два ракетных испытания.

Власти КНДР отметили, что страна не может создавать «непобедимую» физическую мощь для надежной защиты безопасности государства в нынешней ситуации, когда «Южная Корея и США постоянно представляют военную угрозу Корейскому полуострову».

Ранее сообщалось, что в США подтвердили данные о запуске КНДР двух баллистических ракет. Отмечалось, что военные США и разведка провели анализ данных пуска для того, чтобы определить, какой тип ракеты был запущен и как далеко.