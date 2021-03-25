В США подтвердили данные о запуске КНДР двух баллистических ракет

Телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, сообщает, что КНДР совершила запуск двух баллистических ракет.

По оценке американской разведки, в четверг, 25 марта, Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет. Отмечается, что военные США и разведка проводят анализ данных пуска для того, чтобы определить, какой тип ракеты был запущен и как далеко.

Ранее Минобороны Японии сообщило, что в четверг с территории КНДР была запущена ракета. Подчеркивалось, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране.

Если пуск баллистической ракеты будет официально подтвержден, он станет первым пуском в этом году и вторым ракетным пуском в целом.

В начале января на параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету подводного базирования. Военное мероприятие прошло на площади Ким Ир Сена с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.