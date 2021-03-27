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Весна пришла: в ряде регионов России аномально потеплеет

Анна Касаткина
03:00 27.03.2021
В некоторых субъектах температура превысит норму на 12 градусов.
Весна пришла: в ряде регионов России аномально потеплеет
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Аномальное тепло придет в некоторые регионы России в конце марта. Температура будет превышать норму на 2-12 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, гораздо выше нормы температура будет в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно - температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае», - рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Дневная температура в этих регионах ожидается в районе 4-8 градусов тепла. Во Владивостоке она даже будет достигать двузначных показателей.

Высокая температура в эти дни ожидается также на северо-западе России и в Центральном федеральном округе. В Москве и других регионах центральной России она будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области - на 6-7 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее метеорологи сообщили о начале синоптического сезона весны в центре России.

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