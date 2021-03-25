Время тепла: синоптики сообщили о начале синоптического сезона весны в центре России

Циркулярные особенности в атмосфере указывают на наступление весны в центре России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как объяснил метеоролог, существует понятие естественных для атмосферы синоптических сезонов. Естественный синоптический сезон весны приблизительно совпадает с концом второй декады марта и началом третьей декады в центре Европейской России, пояснил он.

«В нынешнем году и настрой весенний, и циркуляционные особенности атмосферы говорят о том, что начался естественный синоптический сезон весны», - сказал Вильфанд РИА Новости.

При этом изменение циркуляции атмосферы на весенний лад вместо зимнего, по словам синоптика, не означает, что будет очень тепло. Сезон в среднем длится до первой декады мая с небольшими отклонениями, а затем начинается синоптический сезон первой половины лета, добавил Вильфанд.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, когда в Москву придет настоящая весенняя погода.