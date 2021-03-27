В стране и мире СМИ: авиавласти ОАЭ и РФ выдали авиакомпаниям разрешения на полеты Виктория Ивашечкина Ранее представители авиакомпании «Победа» предупредили клиентов о возможных изменениях в расписании рейсов в Эмираты. © Фото: pixabay Читайте нас на: Авиавласти России и ОАЭ в субботу вечером, 27 марта, согласовали условия выполнения чартерных грузопассажирских рейсов между странами. «Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали. Авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили», - сообщил ТАСС источник. Накануне представители авиакомпании «Победа» предупредили клиентов о возможных изменениях в расписании рейсов в ОАЭ. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» предложила ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах для всех воздушных перевозчиков. Согласно инициативе, которая была направлена в Минтранс, предлагалось внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), чтобы там больше не было пункта о том, что авиаперевозчики обязаны включать в стоимость билета на свои рейсы для пассажиров плату за регистрацию в аэропорту. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика