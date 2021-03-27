Четверо в критическом состоянии: в Филадельфии произошла массовая стрельба

Семь человек получили ранения при стрельбе возле спортивного бара в американском городе Филадельфия. Пострадавших госпитализировали, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает The Philadelphia Inquirer.

ЧП произошло в пятницу, 26 марта, около 20:00 (03:00 мск). Прибывшая на место полиция обнаружил четырех пострадавших, еще трое позже обратились в медучреждение самостоятельно. Уточняется, что пострадавшие - мужчины в возрасте от 17 до 42 лет.

Вооруженный преступник попал в поле зрения камер видеонаблюдения, которые запечатлели, как он стреляет в толпу людей. На месте преступления были обнаружена 21 гильза. По предварительным данным, причиной инцидента стала ссора. Подозреваемый в стрельбе задержан.

Ранее в штате Колорадо при стрельбе в супермаркете погибло шесть человек, включая одного сотрудника полиции.