СМИ: жертвами массовой стрельбы в Колорадо стали шесть человек

Wall Street Journal сообщает, что шесть человек, включая одного сотрудника полиции, погибли при стрельбе в Колорадо в супермаркете.

Напомним, инцидент произошел в городе Боулдер в штате Колорадо. Об этом ранее сообщила полиция города в соцсетях. СМИ сообщает, что предполагаемого преступника уже задержали. Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 марта, в штате Колорадо произошла стрельба. О пострадавших не сообщалось.