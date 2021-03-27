В Хибинах пропал турист

Один из участников лыжного похода в Мурманской области, возможно, упал со склона в Хибинах. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

По данным спасателей, лыжная группа в составе трех человек совершала поход в районе горы Айкуайвенчорр. Во время движения один человек из группы пропал – предположительно, упал со склона, передает РИА Новости.

На поиски выехала группа спасателей в составе четырех человек и трех единиц техники. Позже группировка была увеличена. Всего к поисковым работам привлекли девять человек и четыре единицы техники, в том числе два снегохода.

Ранее в районе Хибин произошло ЧП с участием туристической группы. Туристы попали под лавину 22 марта. В составе группы было 16 человек, в том числе 13 детей и подростков. В результате девочка 2008 года рождения погибла.