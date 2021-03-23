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Пострадавших от лавины в Хибинах детей доставили в Апатиты: видео

Иван Линдеманн
22:16 23.03.2021
От железнодорожного вокзала отъехали три автобуса. Детей отвезут в санаторий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Детей, пострадавших от схода лавины в Хибинах, доставили в Апатиты. Группу туристов встречал корреспондент телеканала «Звезда» Михаил Аброськин.

«Внешне все они здоровы, никому не потребовалась медицинская помощь, каждый донес свой рюкзак сам», - сказал он.

От железнодорожного вокзала в Апатитах, по словам корреспондента, отъехали три автобуса с детьми. Их отвезут в санаторий.

Туристы попали под лавину 22 марта во время лыжного похода в Хибинах Мурманской области. В составе группы было 16 человек, в том числе 13 детей и подростков. В результате девочка 2008 года рождения погибла.

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