Пострадавших от лавины в Хибинах детей доставили в Апатиты: видео
От железнодорожного вокзала отъехали три автобуса. Детей отвезут в санаторий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Детей, пострадавших от схода лавины в Хибинах, доставили в Апатиты. Группу туристов встречал корреспондент телеканала «Звезда» Михаил Аброськин.
«Внешне все они здоровы, никому не потребовалась медицинская помощь, каждый донес свой рюкзак сам», - сказал он.
От железнодорожного вокзала в Апатитах, по словам корреспондента, отъехали три автобуса с детьми. Их отвезут в санаторий.
Туристы попали под лавину 22 марта во время лыжного похода в Хибинах Мурманской области. В составе группы было 16 человек, в том числе 13 детей и подростков. В результате девочка 2008 года рождения погибла.