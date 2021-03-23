Пострадавших от лавины в Хибинах детей доставили в Апатиты: видео

Детей, пострадавших от схода лавины в Хибинах, доставили в Апатиты. Группу туристов встречал корреспондент телеканала «Звезда» Михаил Аброськин.

«Внешне все они здоровы, никому не потребовалась медицинская помощь, каждый донес свой рюкзак сам», - сказал он.

От железнодорожного вокзала в Апатитах, по словам корреспондента, отъехали три автобуса с детьми. Их отвезут в санаторий.

Туристы попали под лавину 22 марта во время лыжного похода в Хибинах Мурманской области. В составе группы было 16 человек, в том числе 13 детей и подростков. В результате девочка 2008 года рождения погибла.