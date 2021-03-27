Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на ОИ-2022

Российские фигуристы завоевали максимальную квоту во всех видах программы на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Третью мужскую путевку необходимо будет подтвердить на отборочном турнире в Германии.

Наши спортсмены гарантировали себе по три путевки в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду и соревнованиях спортивных пар по результатам выступления в рамках мирового первенства в Стокгольме.

Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко на чемпионате мира заняли пятое и восьмое места соответственно. Поскольку сумма их мест оказалась меньше 14, то, согласно правилам отбора, сборная РФ получила право выставить трех фигуристов на ОИ-2022. По новому регламенту, который был утвержден на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), третья квота российской команды в мужском катании должна быть подтверждена на олимпийском отборочном турнире в немецком Оберстдорфе. Там должен будет выступить фигурист, не участвовавший в чемпионате мира в шведской столице.