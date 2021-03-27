Огненное море: фотограф сжег дрон в жерле извергающегося вулкана в Исландии ради красивых кадров

Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал своим беспилотным летательным аппаратом, чтобы с максимально близкого расстояния снять извержение вулкана Фаградальсфьядль.

На кадрах, которые Олаф разместил в своем Instagram, видно, как камера постепенно опускается в бурлящую магму. Ролик длится всего 15 секунд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Garðar Ólafs | Iceland 🇮🇸 (@gardarolafsphotography)

Напомним, что спавший шесть тысяч лет вулкан Фаградальсфьядль активизировался 19 марта. Извержению предшествовало более 50 тысяч небольших землетрясений, которые происходили на территории Исландии в течение последних месяцев. По прогнозам вулканологов, истечение лавы из вулкана может продолжаться несколько лет.