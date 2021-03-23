Реки раскаленной лавы: кадры пробудившегося впервые за 6000 лет вулкана в Исландии

В Исландии вулкан Фаградалсфьяль, пробудившейся впервые за 6000 лет, стал главной достопримечательностью. Когда выяснилось, что извержение небольшое, к вулкану двинулись сотни туристов, поскольку он находится недалеко от столицы страны.

У подножия вулкана даже установили веб-камеры. Однако охотникам за яркими фотографиями этого недостаточно, они хотят лично сфотографировать впечатляющую картину. Появились специальные коммерческие авиарейсы, доставляющие туристов к месту, где можно наблюдать раскаленную лаву с безопасного расстояния. Есть и пешие маршруты для самых смелых, которые готовы на все ради эффектных снимков в Instagram.

Ранее сообщалось, что активность вулкана не угрожает населенным пунктам. Незначительный вред здоровью могут причинить извергающиеся газы, сократить которые позволит сильный ветер и осадки.