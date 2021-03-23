Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Реки раскаленной лавы: кадры пробудившегося впервые за 6000 лет вулкана в Исландии

Анна Назайкина
06:42 23.03.2021
Ранее сообщалось, что активность Фаградалсфьяля не угрожает населенным пунктам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Исландии вулкан Фаградалсфьяль, пробудившейся впервые за 6000 лет, стал главной достопримечательностью. Когда выяснилось, что извержение небольшое, к вулкану двинулись сотни туристов, поскольку он находится недалеко от столицы страны.

У подножия вулкана даже установили веб-камеры. Однако охотникам за яркими фотографиями этого недостаточно, они хотят лично сфотографировать впечатляющую картину. Появились специальные коммерческие авиарейсы, доставляющие туристов к месту, где можно наблюдать раскаленную лаву с безопасного расстояния. Есть и пешие маршруты для самых смелых, которые готовы на все ради эффектных снимков в Instagram.

Ранее сообщалось, что активность вулкана не угрожает населенным пунктам. Незначительный вред здоровью могут причинить извергающиеся газы, сократить которые позволит сильный ветер и осадки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.