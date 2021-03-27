Москва вошла в рейтинг столиц с самым чистым воздухом

Москва вошла в рейтинг 30 лучших мировых столиц по качеству воздуха в 2020 году. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра города.

В основе исследования лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц. В отчет включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов.

В мировом рейтинге Москва опередила Париж, Вену, Берлин, Белград, Варшаву, Рим и Киев. А самые высокие среднегодовые концентрации вредных веществ в воздухе зафиксированы в городах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

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