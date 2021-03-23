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Россияне назвали самые привлекательные города для переезда

Светлана Иванова
09:23 23.03.2021
При этом большинство жителей нашей страны не готово менять место жительства.
Россияне назвали самые привлекательные города для переезда
© Фото: KiraHundeDog, Pixabay
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Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми привлекательными городами для переезда среди россиян. Таковые результаты исследования, которое провели специалисты сервиса «Работа.ру». Опрос, результаты которого есть в распоряжении у РБК, проводился среди девяти тысяч жителей из всех регионов нашей страны.

О переезде в Москву задумывались 22% респондентов, в Санкт-Петербург — 14%, в Сочи — 10%. Еще 8% опрошенных мечтают о переезде в Краснодар, а 3% — в Калининград, Екатеринбург или Казань.

При этом большинство россиян (51% ) не готовы вообще куда-либо переезжать.

Главной причиной для смены места жительства респонденты (38%) назвали карьерный рост и высокую зарплату. Каждый пятый счел инфраструктурой в городе, куда он намерен переехать, более развитой. Порядка 16% опрошенных мечтают уехать от стресса и суеты, оказавшись рядом с рекреационными местами: морем, озерам, горам и т.д.

Другими причинами для возможного переезда также указывались более высокий уровень социальных услуг и развития для детей (15%) и хорошая экология (13%).

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