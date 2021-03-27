Российские самолеты в небе и танки на площади: как прошел военный парад в Мьянме

Торжества в честь годовщины образования Вооруженных сил страны прошли сегодня в Мьянме. В них приняла участие и делегация из России во главе с заместителем министра обороны Александром Фоминым. Это ответный визит на посещение представителями республики Парада Победы в Москве в июне прошлого года. Начались празднования с грандиозного смотра в столице. В составе военизированной колонны была в том числе и техника российского производства.

«Только-только солнце встает над горами, а на трибунах уже находятся зрители, на плацу - военнослужащие. Это все необходимо для того, чтобы избежать сильной жары. Здесь сейчас днем температура держится около 40 градусов», - рассказал с места событий корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

Гремят залпы пушек, установленных прямо позади парадных расчетов. Это приветствие и сигнал к началу одновременно. Командующий парадом на армейском внедорожнике объезжает войска. Так завершается смотр расчетов.

Перед началом шествия бросается в глаза неуставной вид некоторых солдат и офицеров. На их шеях - бусы из цветов.

«Это еще одна древняя традиция - украшать воинов цветами жасмина, который символизирует победу. Пока расчеты движутся в сторону площади, по пути к ним подходят женщины с этими цветами. Они прямо на ходу и вешают на шею солдатам цветы», - рассказал корреспондент.

Подразделения всех видов Вооруженных сил находятся на площади. Мьянма - это, прежде всего, морская держава, у которой сильный военный флот. Моряки и представители сухопутных войск проходят друг за другом.

Почти каждая третья парадная коробка состоит из женщин-военнослужащих. Юбки-миди, много цветов и автоматы в руках. Девушки маршируют наравне с мужчинами. А некоторые несут еще и тяжелые флаги. На площади - 8 тысяч военных, и примерно каждая пятая - девушка.

«После прохода парадных коробок на специально построенный плац выезжают танки, техника в основном советского и российского производства. Уже долгие годы Мьянма - покупатель нашего надежного вооружения», - сообщил Кошкин.

Прямо среди джунглей проходит и военно-морской парад. Корабли лавируют по площади столицы республики на специальных тягачах.

«Сегодняшний парад - это, прежде всего, то, что очень много хорошо подготовленной молодежи. Это видно и чувствуется, разнообразие войск и интересные женские подразделения. Сегодня женская часть армии тоже существует. На мой взгляд, техника, как нам сказали, почти полностью состоит из автомобилей и техники местного производства. Также есть наши российские технические средства. Я считаю, что очень интересный и грамотный парад», - отметил председатель общественного совета при министерстве обороны Российской Федерации Павел Гусев.

Бронетехнику, самолеты, вертолеты и даже комплексы ПВО закупает Мьянма у России. Военно-техническое сотрудничество двух стран с каждым годом выходит на новый уровень. Сюда трижды с официальным визитом приезжал министр обороны Сергей Шойгу.