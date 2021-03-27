Заместитель министра обороны России Фомин посетил военный парад в Мьянме

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны РФ стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы, который прошел в Нейпьидо. Также в торжественных мероприятиях приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу.

Торжественным маршем по плацу прошли около восьми тысяч военнослужащих. В динамической части парада были представлены почти 200 единиц военной техники и 45 единиц вертолетов и самолетов, в том числе российского производства: танки Т-72, БРДМ, самолеты МиГ-29, Як-130, вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие.

При этом, большая часть показанной техники и вооружения, включая артиллерийское и ракетно-ударное, производится на предприятиях местной оборонной промышленности.

Днем образования вооруженных сил Мьянмы (Тамадо) считается дата освобождения республики от японского милитаризма. Визит российской делегации является ответным шагом на посещение главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы в 2020 году юбилейного Парада Победы в Москве.

Накануне состоялись переговоры Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном. Стороны договорились расширять военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства.