Спорт Назван стартовый состав сборной России на матч против Словении Иван Линдеманн Эта игра станет второй для российской сборной в квалификации мирового первенства 2022 года. © Фото: Михаил Шапаев, РИА Новости Читайте нас на: Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал стартовый состав команды на матч против Словении. В него вошли Антон Шунин, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Рифат Жемалетдинов, Александр Головин, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Артем Дзюба. У команды из Словении с первых минут на поле выйдут Ян Облак, Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович, Ясмин Куртич, Яка Бийол, Санди Ловрич, Йосип Иличич, Миха Зайц и Андраж Шпорар. Матч пройдет в Сочи. Начало встречи - 17:00 по московскому времени. Эта игра станет второй для российской сборной в квалификации мирового первенства 2022 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика