«Мы встаем с гордо поднятой головой»: Слуцкая прокомментировала триумф российских фигуристок на ЧМ

Российским фигуристкам не удалось избежать ошибок во время выступления на чемпионате мира в Стокгольме, но они смогли собраться, благодаря чему в итоге и заняли все призовые места. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказала прославленная фигуристка, Заслуженный мастер спорта РФ Ирина Слуцкая.

«Я очень рада за девочек. Они смогли в такой сложный период занять весь пьедестал. Это очень здорово. Все боролись. Боролись до конца. Особенно я рада за Лизу (Елизавету Туктамышеву - прим. ред.), что после стольких неудачных сезонов она смогла показать в ее возрасте красивое катание, которое выглядело прекрасно и ничуть не хуже, чем у 16-летних девушек. Я очень рада, что Саша (Александра Трусова - прим. ред.) смогла добраться до призов. Это действительно был рывок для нее... Были ошибки, но мы, наверное, и отличаемся умением собраться после ошибок. Мы встаем с гордо поднятой головой и прекрасно докатываем программу со сложными элементами», - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с их триумфом в одиночном катании в рамках чемпионате мира по фигурному катанию на коньках в Стокгольме.

Напомним, Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. Второе место заняла Туктамышева с 220,46 баллами. Бронза досталась Трусовой (217,20).