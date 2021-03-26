Цена ошибки: во сколько обходится ежедневный простой заблокированного Суэцкого канала

Около 9,6 миллиардов долларов ежедневно теряются из-за блокировки Суэцкого канала. Такие данные аналитики приводят исходя из стоимости грузов, которые ежедневно перевозились по одной из главных транспортных артерий мира.

По данным Bloomberg в настоящее время в пробке, образовавшейся из-за севшего на мель контейнеровоза, находятся около 200 судов. Коллапс случился в минувший вторник, 23 марта, когда огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал движение по каналу. Судно грузоподъемностью в 224 тысячи тонн невозможно сдвинуть с места.

Блокировка Суэцкого канала уже привела к пятипроцентному росту стоимости нефти марки Brend. Аналитики полагают, что это не предел и цена на углеводороды продолжит расти.