Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Результат превзошел ожидания»: Тарасова оценила технику российских фигуристок на ЧМ

Иван Линдеманн
15:05 27.03.2021
Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года.
«Результат превзошел ожидания»: Тарасова оценила технику российских фигуристок на ЧМ
© Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress
Читайте нас на:

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российских фигуристок на Чемпионате мира в Стокгольме.

«Результат превзошел наши ожидания. Каждый шел к результату своим путем. Лиза (Елизавета Туктамышева - прим.ред.) шесть лет тренировалась, не сдавалась. И за Анечку (Анна Щербакова - прим.ред.) я очень довольна. Мы замечаем ее сильный характер. Малая - это Саша Трусова, которая своим путем идет, с которой мы иногда не согласны, иногда согласны. Вчера ее прыжки привели ее к третьему месту. У нее есть небольшая суета внутри. Но кто с 12 места на 3 переходил? Никто», - отметила Тарасова.

Накануне российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте оказалась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:23 Спорт
«Прочный задел на пути к Олимпиадам»: Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ
11:21 В стране и мире
Кадры синхронного всплытия российских атомных подлодок в Арктике поразили японцев
10:48 В стране и мире
Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с катастрофой на железной дороге
09:33 В стране и мире
Видео
Новейшие девайсы и COVID-19: сборы военных хирургов и реаниматологов проходят в Нижнем Новгороде
09:44 В стране и мире
Климатические чудеса: на Россию надвигается волна аномального тепла
Популярное
Популярное
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Видео
Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения
Видео
Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео
Видео
Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.