Спорт «Результат превзошел ожидания»: Тарасова оценила технику российских фигуристок на ЧМ Иван Линдеманн Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. © Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress Читайте нас на: Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российских фигуристок на Чемпионате мира в Стокгольме. «Результат превзошел наши ожидания. Каждый шел к результату своим путем. Лиза (Елизавета Туктамышева - прим.ред.) шесть лет тренировалась, не сдавалась. И за Анечку (Анна Щербакова - прим.ред.) я очень довольна. Мы замечаем ее сильный характер. Малая - это Саша Трусова, которая своим путем идет, с которой мы иногда не согласны, иногда согласны. Вчера ее прыжки привели ее к третьему месту. У нее есть небольшая суета внутри. Но кто с 12 места на 3 переходил? Никто», - отметила Тарасова. Накануне российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте оказалась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика