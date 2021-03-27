Врио главы Пензенской области Мельниченко назвал первоочередные задачи правительства региона

Борьба с COVID-19, подготовка к весеннему паводку, посевным работам и летнему периоду пожаров являются первоочередными задачами, решение которых стоит перед правительством Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе представления органам власти субъекта.

«Что касается оперативных задач, первая и основная задача, которая на сегодняшний день стоит перед нами, - это, безусловно, работа по предотвращению распространения COVID-19… Мы должны обеспечить население качественной медицинской помощью, необходимым объемом медицинских средств, мы должны понимать, что инфекция никуда не делась, она рядом и в любой момент ситуация может поменяться в худшую сторону», - сказал Мельниченко.

Мельниченко считает, что важно направить усилия на вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, 65 прививочных пунктов развернуто в данный момент, работает 6 мобильных групп.

«Я знаю, что на сегодняшний день имеется необходимый объем вакцины, но тем не менее, нельзя расслабляться. Мы должны понимать, что у нас около 25 тысяч человек стоит в очереди на вакцинацию. Это серьезная работа», - считает он.

По мнению врио губернатора, среди наиболее важных задач исполнительной власти области - подготовка к весеннему паводку, посевным работам и летнему периоду, когда возрастают риски пожаров.

«Прошу врио председателя правительства области Николая Петровича Симонова организовать работу по этим направлениям, в понедельник в ходе проведения оперативного совещания развернуто мне доложить, какие предпринимаются меры для их разрешения», - сказал он.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Предыдущий губернатор региона, Иван Белозерцев, ранее был отстранен от занимаемой должности в связи с утратой доверия.