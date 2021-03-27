Замена мясу: как правильно приготовить грибы в Великий пост

Блюда из грибов могут стать хорошей альтернативой более калорийной пище во время Великого поста. Так считает диетолог Анна Белоусова. В беседе со «Звездой» она рассказала о полезных качествах этого продукта. Кроме того, врач напомнила и о противопоказаниях, знать о которых необходимо, чтобы не навредить здоровью.

«Это мочекаменная болезнь. Здесь грибы ни в коем случае нельзя и они переходят в разряд деликатесов. Грибы, которые маринованные или соленые - это закусочный продукт. Их едим для аппетита, на закуску. Никакой пользы от них не ждем. Наша польза от сушеных и замороженных грибов, ну или свежих. Если есть шиитаки - прекрасно. Они не только питательны, у них еще и антираковые свойства есть. В Японии из них делают лекарство от онкологии», - сказала Белоусова.

Но чаще всего в тарелке оказываются шампиньоны или вешенки, добавила эксперт. Это те грибы, которые можно найти в любом супермаркете. Употреблять их в сыром виде нельзя, а для максимального сохранения пользы, необходимо особым образом обработать.

«Они выращиваются на смеси песка с опилками и на деревянных чурбачках, а шампиньоны в навозе. Мы их обязательно моем как следует, иногда чистим. А дальше либо быстрая варка, минут 10, либо обжарка восточным способом. Когда в сотейнике или сковороде с высокими бортами очень быстро обжариваем от 7 до 10 минут и все», - отметила диетолог.

Ранее Анна Белоусова напомнила о пользе тушеных овощей в постном меню. По ее словам, именно термически обработанные овощи сохраняют наибольшую концентрацию бета-каротина, который поддерживает организм постящихся.